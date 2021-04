Pioli: 'Gara da chiudere prima. Obiettivo Champions, non lottiamo per lo scudetto' (Di domenica 18 aprile 2021) Stefano Pioli è sollevato, dopo la sofferta ma fondamentale vittoria del Milan sul Genoa. "Abbiamo sprecato troppo, avremmo dovuto chiudere la partita prima - dice il tecnico rossonero ai microfoni di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 aprile 2021) Stefanoè sollevato, dopo la sofferta ma fondamentale vittoria del Milan sul Genoa. "Abbiamo sprecato troppo, avremmo dovutola partita- dice il tecnico rossonero ai microfoni di ...

Advertising

notizie_milan : Pioli a Sky: “Leao si è mosso bene, ha fatto una buona gara” - sportli26181512 : Pioli: 'Gara da chiudere prima. Obiettivo Champions, non lottiamo per lo scudetto': Pioli: 'Gara da chiudere prima.… - MilanLiveIT : #Pioli nel post-gara: 'Stringiamo ancora i denti, il gol di #Rebic è difficilissimo' - RaiNews : #MilanGenoa A San Siro Rebic porta subito avanti i rossoneri, pareggia Destro, al 68' decide la gara una sfortunata… - ciccionocera00s : RT @PierangeloFlor1: Massara e Pioli fanno a gara per chi sbaglia meno interviste, se po dì upgrade comunicativo di un certo livello? -