Pierpaolo Sileri: "Presto per togliere il coprifuoco" (Di domenica 18 aprile 2021) I numeri non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed è Presto per togliere il coprifuoco, dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato dalla Stampa. Ma è fiducioso e assicura che le riaperture sono ‘irreversibili: non dovremo più temere di dover chiudere’, visto che la campagna vaccinale avanza. Sileri invita a non correre sul coprifuoco e aggiunge che portare l’Rt di molto sotto lo 0,8 permetterà alleggerimenti. Ma ora l’incidenza nei contagi è ancora alta. Tre possibilità per ottenere il pass: la vaccinazione, un tampone nelle ultime 48 ore oppure l’aver avuto il covid nei sei mesi precedenti. Leggi anche... Burioni: "Decisione di riaprire è politica e non scientifica" Il cronoprogramma della riaperture: le date e le regole ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 aprile 2021) I numeri non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed èperil, dice il sottosegretario alla Salute, intervistato dalla Stampa. Ma è fiducioso e assicura che le riaperture sono ‘irreversibili: non dovremo più temere di dover chiudere’, visto che la campagna vaccinale avanza.invita a non correre sule aggiunge che portare l’Rt di molto sotto lo 0,8 permetterà alleggerimenti. Ma ora l’incidenza nei contagi è ancora alta. Tre possibilità per ottenere il pass: la vaccinazione, un tampone nelle ultime 48 ore oppure l’aver avuto il covid nei sei mesi precedenti. Leggi anche... Burioni: "Decisione di riaprire è politica e non scientifica" Il cronoprogramma della riaperture: le date e le regole ...

Advertising

La7tv : #nonelarena Pierpaolo Sileri: 'Agostino Miozzo del Cts mi ha detto 'io avevo l'ordine di non darti i documenti e di… - HuffPostItalia : Pierpaolo Sileri: 'Presto per togliere il coprifuoco' - Max_883 : RT @Michele_Arnese: 'Ogni volta che si fa una risonanza magnetica con mezzo di contrasto 1 persona ogni 500mila tac muore. A questo non si… - paulolden1 : RT @Michele_Arnese: 'Ogni volta che si fa una risonanza magnetica con mezzo di contrasto 1 persona ogni 500mila tac muore. A questo non si… - spicciar : RT @Michele_Arnese: 'Ogni volta che si fa una risonanza magnetica con mezzo di contrasto 1 persona ogni 500mila tac muore. A questo non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Sileri Covid: Sileri, è ancora presto per togliere il coprifuoco ma riaperture irreversibili L'Italia va verso le riaperture anticipate al 26 aprile ma arrivano alcuni alert dagli esperti. I numeri - sottolinea il sotosegretario alla salute Pierpaolo Sileri intervistato dalla Stampa - non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed è presto per togliere il coprifuoco . Ma è fiducioso e assicura che le riaperture sono '...

Covid, resta il coprifuoco: chi è a favore e chi contro Il Governo, al momento, non sembra intenzionato a togliere le limitazioni alle uscite dalle 22 alle 5. Per il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri "è ancora presto per toglierlo". Dello stesso parere è anche il ministro Roberto Speranza che ha parlato di "un percorso di gradualità". A opporsi alla decisione sono Matteo Salvini e ...

Pierpaolo Sileri: "Presto per togliere il coprifuoco" L'HuffPost Sileri: "È ancora presto per togliere il coprifuoco" L’Italia si prepara a riaprire con le nuove disposizioni in vigore dal prossimo 26 aprile, ma per il coprifuoco – imposto dalle 22 alle 5 – non sono previste novità. A confermarlo è Pierpaolo Sileri, ...

Sileri “Riaperture irreversibili ma presto per togliere coprifuoco” L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

L'Italia va verso le riaperture anticipate al 26 aprile ma arrivano alcuni alert dagli esperti. I numeri - sottolinea il sotosegretario alla saluteintervistato dalla Stampa - non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed è presto per togliere il coprifuoco . Ma è fiducioso e assicura che le riaperture sono '...Il Governo, al momento, non sembra intenzionato a togliere le limitazioni alle uscite dalle 22 alle 5. Per il sottosegretario alla Salute"è ancora presto per toglierlo". Dello stesso parere è anche il ministro Roberto Speranza che ha parlato di "un percorso di gradualità". A opporsi alla decisione sono Matteo Salvini e ...L’Italia si prepara a riaprire con le nuove disposizioni in vigore dal prossimo 26 aprile, ma per il coprifuoco – imposto dalle 22 alle 5 – non sono previste novità. A confermarlo è Pierpaolo Sileri, ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.