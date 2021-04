Penelope Knatchbull | l’unica non appartenente alla famiglia reale presente ai funerali di Filippo di Edimburgo Illazioni? Ecco perché non è il caso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 aprile 2021), contessa Mountbatten di Birmania, eranonal funerale didi. O meglio, non: c’era anche Archie Miller-Bakewell, il segretario privato del consorte della Regina. Ma chi è? 68 anni, quindi più di 30 di differenza con il principe, i tabloid britannici raccontano di un’amicizia particolare con la condivisione delle stesse passioni, a cominciare da quella per i cavalli ma non solo. Il principeamava le mini-moto e proprio consi divertiva a guidare questo particolare mezzo. Pare che a ...