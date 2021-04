Peggy | il cane pastore sordo che ha imparato la lingua dei segni

Leggi su vanityfair

(Di domenica 18 aprile 2021) Da quando Peggy, un cane pastore, a otto anni ha perso l’udito, la sua vita è cambiata: è stata abbandonata dal suo vecchio proprietario alla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals e ha dovuto rinunciare al lavoro in una fattoria, che tanto amava. La sua, però, è una storia a lieto fine: Peggy, un collie, ha imparato la lingua dei segni e ha potuto tornare a occuparsi di un allevamento, proprio come faceva prima.