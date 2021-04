Pavia, il corpo senza vita di Polina Kochelenko trovato in un canale: l’addestratrice di cani è scivolata per salvare uno dei suoi cuccioli (Di domenica 18 aprile 2021) L’hanno trovata in fondo a un canale, dove è precipitata probabilmente per salvare uno dei suoi cuccioli. Il corpo senza vita di Polina Kochelenko, l’istruttrice di cani 35enne di nazionalità russa scomparsa venerdì scorso a Valeggio in provincia di Pavia, è stata ritrovata nella roggia Malaspina, poche centinaia di metri a valle del luogo ove erano stati ritrovati i suoi effetti personali. A trovare il cadevere, dopo la mezzanotte di ieri, sono stati i sommozzatori. Sul caso si erano attivati subito i carabinieri di San Giorgio Lomellina, raggiunti ieri dai genitori della donna dal Piemonte, dove abitano, perché non avevano notizie della figlia dal giorno precedente. I militari si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) L’hanno trovata in fondo a un, dove è precipitata probabilmente peruno dei. Ildi, l’istruttrice di35enne di nazionalità russa scomparsa venerdì scorso a Valeggio in provincia di, è stata ritrovata nella roggia Malaspina, poche centinaia di metri a valle del luogo ove erano stati ritrovati ieffetti personali. A trovare il cadevere, dopo la mezzanotte di ieri, sono stati i sommozzatori. Sul caso si erano attivati subito i carabinieri di San Giorgio Lomellina, raggiunti ieri dai genitori della donna dal Piemonte, dove abitano, perché non avevano notizie della figlia dal giorno precedente. I militari si ...

