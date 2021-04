Passaporti vaccinali Covid | da domani si potranno scaricare | ecco tutto quello che serve sapere

(Di domenica 18 aprile 2021), da19 aprile sarà possibileil documento che attesta il completamento dell’iter vaccinale per tutti coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi, a prescindere dal vaccino somministrato. Leggi anche: Coronavirus, viaggi da e per l’estero, dacambiano alcune regole:come ci si potrà spostare Saranno scaricabili dacirca mezzo milione di certificati, disponibili nel fascicolo personale delì paziente. “Il 15% dei pazienti ha già consultato il proprio attestato vaccinale che ha un sigillo digitale di garanzia la cui autenticità è verificabile attraverso la App Salute Lazio ed è disponibile anche in lingua inglese”, spiega la Regione Lazio, che aggiunge: “Il Lazio è ...

Ora che le campagnecontro la Covid - 19 sono in corso in un numero crescente di paesi in tutto il mondo, sta emergendo un dibattito globale intorno all'idea di rilasciare un documento digitale che testimoni in ...Per ora resta valido il certificato che viene consegnato nei nostri centri. Fosse per me metterei neiveri e propri il timbro di avvenuta vaccinazione'. Sulle linee guida per la ...Il verdetto arriverà con il monitoraggio del prossimo 23 aprile. Al momento resta confermato, invece, il coprifuoco dalle 22 alle 5. Ma ecco le novità introdotte con le ultime d ...Spostamenti tra Regioni: le regole dal 26 aprile. Tutto quello che bisogna sapere. Spostamenti tra Regioni dal 26 aprile (strada in Toscana, foto di Foto di Jasna Cuk da Pixabay) ...