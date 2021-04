Pass vaccinale europeo, ecco quando può arrivare (Di domenica 18 aprile 2021) “Il Passaporto vaccinale entrerà in vigore nello stesso momento dappertutto in Europa”. Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton ai microfoni della tv all news francese ‘Bfm’ sottolineando che l’entrata in vigore potrebbe essere “per metà giugno, al più tardi entro la fine del mese di giugno”. Il Passaporto sanitario conterrà informazioni sulla vaccinazione, spiega il Commissario e capo della task force sui vaccini, “se si hanno degli anticorpi, visto che il 7-8% della popolazione europea è stata contagiata dal Covid. Per chi non avrà il vaccino sarà indicato l’esito del tampone molecolare”. Del Pass per gli spostamenti e per la partecipazione a eventi, a cominciare dai concerti, sta ragionando proprio in questi giorni anche l’Italia. A quanto apprende l’Adnkronos, dovrebbe tenersi già in ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 aprile 2021) “Ilaportoentrerà in vigore nello stesso momento dappertutto in Europa”. Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton ai microfoni della tv all news francese ‘Bfm’ sottolineando che l’entrata in vigore potrebbe essere “per metà giugno, al più tardi entro la fine del mese di giugno”. Ilaporto sanitario conterrà informazioni sulla vaccinazione, spiega il Commissario e capo della task force sui vaccini, “se si hanno degli anticorpi, visto che il 7-8% della popolazione europea è stata contagiata dal Covid. Per chi non avrà il vaccino sarà indicato l’esito del tampone molecolare”. Delper gli spostamenti e per la partecipazione a eventi, a cominciare dai concerti, sta ragionando proprio in questi giorni anche l’Italia. A quanto apprende l’Adnkronos, dovrebbe tenersi già in ...

