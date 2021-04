Partenariato linguistico tra Nuovo Bianchi e Institut Francais di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 aprile 2021) Al via ile culturale tra l’Istituto Ile l’Istituto Francese di. È stata firmata nei giorni scorsi la Convenzione dal Console di Francia aLaurent Burin des Roziers e dalla dirigente scolastica de IlAngela Procaccini per promuovere l’apprendimento della lingua e della cultura francese. Continua a rafforzarsi così l’offerta didattica della scuola primaria e dell’infanzia paritaria rilanciata come istituto bilingue nel 2019 dagli ex alunni con il sostegno della Fondazione Grimaldi, con l’obiettivo di generare una realtà educativa d’eccellenza per la proposta formativa e, contemporaneamente, garantire la medesima educazione alle fasce meno fortunate del territorio. Un pezzo di storia ...