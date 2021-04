Parma | persi 24 punti da situazione di vantaggio | nessuno ha fatto peggio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 aprile 2021) on i duea Cagliari sono diventati ventiquattro idaldadi, un record per l’attuale Serie A Con i duea Cagliari sono diventati ventiquattro idaldadi, un record per l’attuale Serie A. Gli uomini di D’Aversa se non avessero gettato al vento tutte le occasioni avute in questa stagione potrebbero addirittura essere ottavi in classifica alle spalle del Sassuolo, con 44. L'articolo proviene da Calcio News 24.