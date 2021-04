Parete, la nuova villa comunale. Il sindaco Pellegrino: “Uno spazio verde per tutti” (Di domenica 18 aprile 2021) Parete. È stata ultimata a Parete la nuova villa comunale intitolata ai Caduti sul lavoro. Il luogo sorge a pochi metri dalla casa comunale e comprende spazi per le attività sportive dei ragazzi del Liceo Scientifico e per chiunque voglia fare sport. Un’area verde nel centro della città pensata per chi ha voglia di rilassarsi dotata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 18 aprile 2021). È stata ultimata alaintitolata ai Caduti sul lavoro. Il luogo sorge a pochi metri dalla casae comprende spazi per le attività sportive dei ragazzi del Liceo Scientifico e per chiunque voglia fare sport. Un’areanel centro della città pensata per chi ha voglia di rilassarsi dotata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

