Pallamano, Qualificazioni Mondiali femminili 2021: l'Italia crolla anche al ritorno, Ungheria alla fase finale (Di domenica 18 aprile 2021) E' l'Ungheria a conquistare l'accesso ai Mondiali di Pallamano femminile 2021, con la formazione magiara che ha sconfitto con un sonoro 41-12 la Nazionale italiana, al termine di una partita senza storia, in cui le azzurre hanno retto solamente per i primi sei minuti. Ilaria Dalla Costa ha infatti timbrato il 4-4, in quello che si è rivelato l'ultimo momento di parità della sfida, prima dell'allungo della squadra di casa (formalmente in trasferta), che ha chiuso il parziale addirittura sul 16-4, per poi tornare negli spogliatoi sul 17-5. Nella ripresa il primo squillo italiano è arrivato dopo cinque minuti, con Giorgia Di Pietro, mentre Greta Marton ha permesso di raggiungere il +20 sul 26-6 al 40?. Molteplici le difficoltà delle azzurre in fase offensiva, segnando col ...

