Palermo | Italia Viva vuole la Lega in maggioranza Orlando | “Proposta irricevibile | meglio governo di minoranza”

PALERMO – Una "proposta irricevibile" e una "provocazione". Questo il giudizio fatto dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, rispetto al suggerimento arrivato ieri dai consiglieri di Italia viva secondo i quali il 'Professore' dovrebbe azzerare la giunta e dare vita a un governo della città "sul modello Draghi", quindi con il coinvolgimento anche della Lega.

