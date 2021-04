Pacco regalo pieno di droga trovato in aeroporto: il mittente era Harry Potter (Di domenica 18 aprile 2021) Un Pacco dalla Germania , contenente mezzo chilo di anfetamine e 221 pasticche di ecstasy , dal mittente decisamente insolito: Harry Potter . Proprio quel nome ha insospettito gli agenti impegnati nel ... Leggi su leggo (Di domenica 18 aprile 2021) Undalla Germania , contenente mezzo chilo di anfetamine e 221 pasticche di ecstasy , daldecisamente insolito:. Proprio quel nome ha insospettito gli agenti impegnati nel ...

Advertising

micdoingthings : @disturbodumore non ho un pacco regalo da dare amo mi spiace - paradisordine : @MM14XO falle il pacco regalo - TAETAEVANTEBEAR : RT @JJKLIMOON: Durante fake love arriva il corriere, prendo il pacco ma già so che è un regalo da marie. Come faccio a non volerle bene? Mi… - JJKLIMOON : Durante fake love arriva il corriere, prendo il pacco ma già so che è un regalo da marie. Come faccio a non volerle… - brunori27913877 : @pbersani Tenetevelo è tutto vostro ve lo incartiamo e vi facciamo un pacco regalo: gli italiani lo ringraziano pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Pacco regalo Pacco regalo pieno di droga trovato in aeroporto: il mittente era Harry Potter Il nome del destinatario indicato nel pacco era inesistente, ma era stato indicato il punto di ritiro, dei box all'interno di un supermercato. Una volta contattata la società che gestisce i punti di ...

Il clamoroso errore che si commette senza volerlo rispondendo a questo SMS magari atteso Come le e - mail esca che ci comunicano che è in arrivo un bonus, un regalo, un buono spesa, così ... Ciò in quanto vengono presi di mira gli utenti che sono in attesa di un pacco, magari proprio dell'...

Linate, droga in un pacco regalo: il mittente era Harry Potter IL GIORNO Linate, pacco regalo pieno di droga trovato in aeroporto: il mittente era Harry Potter Un pacco dalla Germania, contenente mezzo chilo di anfetamine e 221 pasticche di ecstasy, dal mittente decisamente insolito: Harry Potter. Proprio quel nome ha insospettito gli agenti impegnati ...

Linate, droga in un pacco regalo: il mittente era Harry Potter Un pacco dono dalla Germania con dentro mezzo chilo di anfetamine in fiale e ben 221 pasticche di ecstasy, tutto avvolto in due involucri di plastica. Forse sarebbe anche potuto passare indenne ai con ...

Il nome del destinatario indicato nelera inesistente, ma era stato indicato il punto di ritiro, dei box all'interno di un supermercato. Una volta contattata la società che gestisce i punti di ...Come le e - mail esca che ci comunicano che è in arrivo un bonus, un, un buono spesa, così ... Ciò in quanto vengono presi di mira gli utenti che sono in attesa di un, magari proprio dell'...Un pacco dalla Germania, contenente mezzo chilo di anfetamine e 221 pasticche di ecstasy, dal mittente decisamente insolito: Harry Potter. Proprio quel nome ha insospettito gli agenti impegnati ...Un pacco dono dalla Germania con dentro mezzo chilo di anfetamine in fiale e ben 221 pasticche di ecstasy, tutto avvolto in due involucri di plastica. Forse sarebbe anche potuto passare indenne ai con ...