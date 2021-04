Ottimi risultati per la nuova organizzazione per il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti (Di domenica 18 aprile 2021) Sta sortendo Ottimi risultati la nuova organizzazione per il ritiro gratuito degli ingombranti varata da Salerno Pulita, che si avvale anche dell’applicazione junker. Dal 29 marzo scorso, giorno in cui è partito il servizio con le nuove modalità, sono pervenute 560 richieste di prenotazione: di cui ben 107 attraverso l’applicazione Junker e 453 mediante telefonata al numero 089 2882036 e poi caricate sulla piattaforma. I due terzi di queste richieste sono state già lavorate, cioè si è già proceduto ad effettuare il ritiro, mentre per la parte restante le prenotazioni sono contenute in un arco temporale di massimo 12 giorni, a fronte degli oltre 30-45 di prima. Il risultato è oltremodo significativo se si considera che assieme alle nuove prenotazioni si ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 18 aprile 2021) Sta sortendolaper ildeglivarata da Salerno Pulita, che si avvale anche dell’applicazione junker. Dal 29 marzo scorso, giorno in cui è partito il servizio con le nuove modalità, sono pervenute 560 richieste di prenotazione: di cui ben 107 attraverso l’applicazione Junker e 453 mediante telefonata al numero 089 2882036 e poi caricate sulla piattaforma. I due terzi di queste richieste sono state già lavorate, cioè si è già proceduto ad effettuare il, mentre per la parte restante le prenotazioni sono contenute in un arco temporale di massimo 12 giorni, a fronte degli oltre 30-45 di prima. Il risultato è oltremodo significativo se si considera che assieme alle nuove prenotazioni si ...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «L'Atalanta in questi anni ha fatto un grande percorso di squadra, che ha portato ottimi risulta… - EnricoLetta : Il dibattito sul #vademecum ha dato ottimi risultati. A fine marzo si sono riunite via web 2.949 assemblee dei… - BlogSocialTv1 : Risultati ottimi per #blogsocialtv le visualizzazioni della nostra piattaforma ci pongono ai vertici di Google per… - BlogSocialTv1 : Risultati ottimi per #blogsocialtv le visualizzazioni della nostra piattaforma ci pongono ai vertici di Google per… - BlogSocialTv1 : Risultati ottimi per #blogsocialtv le visualizzazioni della nostra piattaforma ci pongono ai vertici di Google per… -

Ultime Notizie dalla rete : Ottimi risultati Polizia provinciale reggiana, i numeri di un anno di lavoro ... alla sicurezza stradale, ma senza tralasciare altre e non meno importanti esigenze del territorio', sottolinea il presidente della Provincia Giorgio Zanni, rimarcando 'gli ottimi risultati ...

SEGA ha ufficialmente venduto la propria divisione arcade occidentale Per il momento, non possiamo far altro che aspettare e vedere se questa scelta porterà degli ottimi risultati.

Gazzetta, i numeri premiano Gattuso: ottimi risultati nonostante le assenze IamNaples.it LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: stupendo Bagnaia, da 11° a 2°! Risultati e classifica: vince Quartararo CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda in streaming live il GP di Portogallo di MotoGP su DAZN LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 A IMOLA DALLE 15.00 14.47 Marc Marquez torna ai box e si commu ...

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Portogallo: risultati e classifica Oggi è andato in scena il GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul circuito di Portimao. I piloti si sono dati battaglia per la vittoria e per il podio in una gar ...

... alla sicurezza stradale, ma senza tralasciare altre e non meno importanti esigenze del territorio', sottolinea il presidente della Provincia Giorgio Zanni, rimarcando 'gli...Per il momento, non possiamo far altro che aspettare e vedere se questa scelta porterà degliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda in streaming live il GP di Portogallo di MotoGP su DAZN LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 A IMOLA DALLE 15.00 14.47 Marc Marquez torna ai box e si commu ...Oggi è andato in scena il GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul circuito di Portimao. I piloti si sono dati battaglia per la vittoria e per il podio in una gar ...