Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 18/04/2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Potresti superare ogni aspettativa questa settimana, perché la stilosa Venere si unisce all’indipendente Urano in Toro, il tuo settore dell’identità. Questa non è la settimana giusta per adeguare agli altri la tua personalità: sii tu, sii forte, guadagnati i tuoi spazi. Potresti scegliere un capo che adori dal tuo guardaroba, anche se qualcuno potrebbe disapprovarlo, o trovare altri modi per esprimerti, magari producendo un vlog o condividendo i tuoi pensieri più originali su Twitter. Mercurio ballerà vicino al Sole, incoraggiandoti a dire la tua. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 18 aprile 2021) Potresti superare ogni aspettativa questa settimana, perché la stilosa Venere si unisce all’indipendente Urano in, il tuo settore dell’identità. Questa non è la settimana giusta per adeguare agli altri la tua personalità: sii tu, sii forte, guadagnati i tuoi spazi. Potresti scegliere un capo che adori dal tuo guardaroba, anche se qualcuno potrebbe disapprovarlo, o trovare altri modi per esprimerti, magari producendo un vlog o condividendo i tuoi pensieri più originali su Twitter. Mercurio ballerà vicino al Sole, incoraggiandoti a dire la tua. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

infoitcultura : Oroscopo Toro Maggio 2021 di Paolo Fox: inizia un periodo stabile - zazoomblog : Oroscopo 18 aprile 2021 classifica: incomprensioni per Capricorno faville per Toro - #Oroscopo #aprile #classifica:… - zazoomblog : Oroscopo 18 aprile 2021 classifica: incomprensioni per Capricorno faville per Toro - #Oroscopo #aprile #classifica… - OroscopoToro : 17/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - toro_vf : #toro La presenza della Luna nel segno amico del Cancro sarà oggi per voi lo st... -