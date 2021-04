Oroscopo Scorpione del giorno: previsioni del giorno 18/04/2021 (Di domenica 18 aprile 2021) La tua vita amorosa dovrebbe essere tutt’altro che noiosa questa settimana, perché l’incontro tra Urano e Venere indica che tu e il tuo compagno attingerete al lato più eccentrico, rumoroso e autentico della vostra personalità. Urano può anche accendere un desiderio di indipendenza, quindi se desideri più spazio nella tua relazione non esitare a comunicarlo. Se sei single, potresti incontrare qualcuno di veramente eccezionale questa settimana. Il trucco sarà rimanere curiose e aperte. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 18 aprile 2021) La tua vita amorosa dovrebbe essere tutt’altro che noiosa questa settimana, perché l’incontro tra Urano e Venere indica che tu e il tuo compagno attingerete al lato più eccentrico, rumoroso e autentico della vostra personalità. Urano può anche accendere un desiderio di indipendenza, quindi se desideri più spazio nella tua relazione non esitare a comunicarlo. Se sei single, potresti incontrare qualcuno di veramente eccezionale questa settimana. Il trucco sarà rimanere curiose e aperte. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

