Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 18/04/2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Anche se probabilmente avrai una settimana lavorativa pesante, potresti improvvisamente decidere di sistemare la tua casa. Un certo numero di pianeti si affollerà in Toro, il tuo settore lavorativo e delle attività quotidiane. Il consapevole Mercurio in quest'area può aiutarti a stilare una lista delle cose importanti da fare e il collegamento tra Venere e Urano suggerisce che userai il tuo ingegno per adempiere a questi compiti. Venere, sempre molto sintonizzata esteticamente, potrebbe aiutarti nell'impresa di riorganizzare l'arredamento della casa o nel suo abbellimento. Amica.

