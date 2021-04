Oroscopo Pesci del giorno: previsioni del giorno 18/04/2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Questa potrebbe essere un’ottima settimana per avviare un blog o aggiornare il tuo sito web, poiché un gruppo di pianeti in Toro, il tuo settore della comunicazione, probabilmente farà risaltare la tua presenza digitale. Mercurio potrebbe incoraggiare il tuo lato tecnologico mentre Venere si occuperà dell’estetica. Probabilmente riuscirai a presentarti online con un tocco in più di eleganza e di visibilità. Ricorda: meglio scegliere immagini che rappresentino la tua unicità, piuttosto che cercare di conformarsi a ciò che pensi che gli altri vogliano vedere. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 18 aprile 2021) Questa potrebbe essere un’ottima settimana per avviare un blog o aggiornare il tuo sito web, poiché un gruppo di pianeti in Toro, il tuo settore della comunicazione, probabilmente farà risaltare la tua presenza digitale. Mercurio potrebbe incoraggiare il tuo lato tecnologico mentre Venere si occuperà dell’estetica. Probabilmente riuscirai a presentarti online con un tocco in più di eleganza e di visibilità. Ricorda: meglio scegliere immagini che rappresentino la tua unicità, piuttosto che cercare di conformarsi a ciò che pensi che gli altri vogliano vedere. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2021: previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci - OroscopoPesci : 17/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - valentinatonel1 : RT @pescivf: #pesci Giornata che promette armonia e soddisfazioni in campo affettivo. La Luna ... - pescivf : #pesci Giornata che promette armonia e soddisfazioni in campo affettivo. La Luna ... - buonalacquaa : Al punto D si può avere l’oroscopo dei pesci? #picnic -