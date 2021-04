Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 18/04/2021 (Di domenica 18 aprile 2021) La tua vita professionale andrà probabilmente a gonfie vele questa settimana perché Mercurio, con la sua rapidità di pensiero, e il radioso sole entreranno nel tuo settore lavorativo. Mentre Mercurio ti aiuterà ad apprendere e ad assorbire le informazioni alla velocità della luce, il Sole favorirà degli attestati di stima da chi ti sta attorno. Inoltre Venere terrà la mano dell’indipendente Urano nella stessa area, evidenziando l’unicità delle tue qualità. Che lo dicano o meno, gli altri ammireranno il tuo stile e la tua vitalità. Ricorda solo di lasciare spazio anche alle loro idee. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 18 aprile 2021) La tua vita professionale andrà probabilmente a gonfie vele questa settimana perché Mercurio, con la sua rapidità di pensiero, e il radioso sole entreranno nel tuo settore lavorativo. Mentre Mercurio ti aiuterà ad apprendere e ad assorbire le informazioni alla velocità della luce, il Sole favorirà degli attestati di stima da chi ti sta attorno. Inoltre Venere terrà la mano dell’indipendente Urano nella stessa area, evidenziando l’unicità delle tue qualità. Che lo dicano o meno, gli altri ammireranno il tuo stile e la tua vitalità. Ricorda solo di lasciare spazio anche alle loro idee. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

