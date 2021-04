Oroscopo Gemelli del giorno: previsioni del giorno 18/04/2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Se le ultime settimane ti hanno logorata, forse è anche colpa dell’energia ansiosa di Marte in Gemelli. Marte entrerà in Cancro venerdì e a quel punto potrai finalmente concederti una pausa. Fai attenzione però, perché durante questa transizione di Marte potresti sentirti particolarmente esaurita. Cerca di mantenere un ritmo ragionevole e di gratificarti ripensando a tutto ciò che hai realizzato dall’inizio di marzo. Riconoscere i tuoi risultati può rafforzare la tua energia per continuare ad andare avanti. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 18 aprile 2021) Se le ultime settimane ti hanno logorata, forse è anche colpa dell’energia ansiosa di Marte in. Marte entrerà in Cancro venerdì e a quel punto potrai finalmente concederti una pausa. Fai attenzione però, perché durante questa transizione di Marte potresti sentirti particolarmente esaurita. Cerca di mantenere un ritmo ragionevole e di gratificarti ripensando a tutto ciò che hai realizzato dall’inizio di marzo. Riconoscere i tuoi risultati può rafforzare la tua energia per continuare ad andare avanti. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

