Oroscopo di Paolo Fox dal 19 al 25 aprile: previsioni della settimana (Di domenica 18 aprile 2021) Come sta per iniziare la nuova settimana dal punto di vista astrologico? Vediamolo con l'Oroscopo di Paolo Fox. Ariete Purtroppo per te le stelle non sono nel verso giusto, e la settimana partirà piuttosto sottotono. Andando avanti le cose miglioreranno e verso la fine della settimana, potresti ottenere la tua grande rivincita. Occhio a lunedì: la stanchezza sarà dietro l'angolo. Nel complesso comunque non hai che temere, Toro La settimana è la migliore per te, sebbene siano avversi Giove e Saturno opposti al tuo Segno. Non ti mancherà di fare la cosa giusta e di andare nella migliore direzione.La fiducia nel tuo futuro aumenterà. Soddisfazioni o conferme all'orizzonte, anche nel lavoro. Gemelli Ti ritrovi con i favori di Venere che ti consentirà di ...

