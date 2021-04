Ora anche la Francia ha una legge per l’uso sociale dei beni confiscati alla mafia: “L’Italia ci ha insegnato che così si cambia la mentalità” (Di domenica 18 aprile 2021) Ci sono voluti undici anni di battaglie e campagne di sensibilizzazione, oggi la Francia ha una legge per l’uso sociale dei beni confiscati alla mafia. Una conquista ispirata alla legislazione italiana e portata avanti dal basso con incredibile costanza da un piccolo gruppo di attivisti guidati dal ricercatore Fabrice Rizzoli. “Siamo stati dei pazzi”, racconta a ilfattoquotidiano.it. “Ma ci abbiamo creduto nonostante le difficoltà. È grazie alL’Italia se abbiamo capito che l’uso sociale dei beni confiscati significa cambio di mentalità sul territorio. Significa più legalità, cittadinanza, diritti e lavoro. E finalmente siamo riusciti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Ci sono voluti undici anni di battaglie e campagne di sensibilizzazione, oggi laha unaperdei. Una conquista ispiratalegislazione italiana e portata avanti dal basso con incredibile costanza da un piccolo gruppo di attivisti guidati dal ricercatore Fabrice Rizzoli. “Siamo stati dei pazzi”, racconta a ilfattoquotidiano.it. “Ma ci abbiamo creduto nonostante le difficoltà. È grazie alse abbiamo capito chedeisignifica cambio disul territorio. Significa più legalità, cittadinanza, diritti e lavoro. E finalmente siamo riusciti a ...

