Open Arms, Toninelli: “Salvini scaricabarile, azioni legali” (Di domenica 18 aprile 2021) Open Arms: dopo il rinvio a giudizio di Matteo Salvini l’ex ministro Danilo Toninelli annuncia azioni legali contro il leader della Lega, definito uno “scaricabarile”. “Il senatore Danilo Toninelli, più volte oggetto di paradossali accuse e addebiti di responsabilità da parte della difesa del senatore Matteo Salvini all’indomani della lineare testimonianza nella vicenda ‘Gregoretti’, è stato ancora una volta chiamato indebitamente in causa nell’analoga vicenda ‘Open Arms’, attraverso una reiterata mistificazione del risultato probatorio della deposizione resa al Gup di Catania, rifluita nell’udienza preliminare conclusasi oggi a Palermo. Tali continue falsificazioni, strumentali ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021): dopo il rinvio a giudizio di Matteol’ex ministro Daniloannunciacontro il leader della Lega, definito uno “”. “Il senatore Danilo, più volte oggetto di paradossali accuse e addebiti di responsabilità da parte della difesa del senatore Matteoall’indomani della lineare testimonianza nella vicenda ‘Gregoretti’, è stato ancora una volta chiamato indebitamente in causa nell’analoga vicenda ‘’, attraverso una reiterata mistificazione del risultato probatorio della deposizione resa al Gup di Catania, rifluita nell’udienza preliminare conclusasi oggi a Palermo. Tali continue falsific, strumentali ...

