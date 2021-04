Open Arms: Prc, ‘rinvio a giudizio Salvini atto dovuto, non limitare navi umanitarie’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Il rinvio a giudizio dell’ex ministro Salvini per il ‘sequestro di persona’ relativo ai richiedenti asilo a bordo della nave dell’ong Open Arms è un atto dovuto. In attesa del processo Rifondazione comunista chiede che alle navi umanitarie non venga limitata la navigazione, che si smetta di criminalizzare la solidarietà e che si individui, in sede Ue, un piano di ingresso regolare e di accoglienza per chi fugge da guerre, miseria, disastro ambientale”. Lo affermano Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista, e Stefano Galieni, responsabile Immigrazione. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Il rinvio adell’ex ministroper il ‘sequestro di persona’ relativo ai richiedenti asilo a bordo della nave dell’ongè un. In attesa del processo Rifondazione comunista chiede che alleumanitarie non venga limitata lagazione, che si smetta di criminalizzare la solidarietà e che si individui, in sede Ue, un piano di ingresso regolare e di accoglienza per chi fugge da guerre, miseria, disastro ambientale”. Lo affermano Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista, e Stefano Galieni, responsabile Immigrazione. L'articolo proviene da City Roma News.

