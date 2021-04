Open arms: i toni vittimisti di Salvini che grida al processo politico (Di domenica 18 aprile 2021) Rinviato a giudizio. È questa la decisione del Tribunale di Palermo in merito alla vicenda che vede l’On. Salvini accusato di sequestro di persone per il divieto allo sbarco di migranti a bordo della Open arms, nell’agosto 2019. La decisione del Tribunale non è stata accolta, come facilmente preventivabile, di buon grado dal segretario leghista, che ai giornalisti ha subito parlato di “processo politico“. Salvini, assistito dall’avvocata Giulia Bongiorno, si dice tranquillo e a posto con la propria coscienza per aver difeso (da poveri disperati) i confini patrii come stabilito dall’art.52 della Costituzione. Unico rammarico per l’ex ministro dell’interno è quello di sottrarre ancora tempo ai suoi figli ma dichiara di affrontare il processo con “sopportazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Rinviato a giudizio. È questa la decisione del Tribunale di Palermo in merito alla vicenda che vede l’On.accusato di sequestro di persone per il divieto allo sbarco di migranti a bordo della, nell’agosto 2019. La decisione del Tribunale non è stata accolta, come facilmente preventivabile, di buon grado dal segretario leghista, che ai giornalisti ha subito parlato di ““., assistito dall’avvocata Giulia Bongiorno, si dice tranquillo e a posto con la propria coscienza per aver difeso (da poveri disperati) i confini patrii come stabilito dall’art.52 della Costituzione. Unico rammarico per l’ex ministro dell’interno è quello di sottrarre ancora tempo ai suoi figli ma dichiara di affrontare ilcon “sopportazione ...

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - borghi_claudio : Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open… - repubblica : ?? Open Arms, Salvini sara' processato per il sequestro di 147 migranti - Larsenalea : RT @saraosalvatore: Letta indossando la felpa Open Arms, ha incitato i magistrati militanti a fare lotta politica contro Salvini per elimin… - MaMaurizi9 : RT @Lega_Senato: ??INTERVISTA A MATTEO #SALVINI #CORRIEREDELLASERA -