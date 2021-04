Online affossa negozi | 70mila a rischio quest' anno

Advertising

Agenzia_Ansa : Le vendite online affossano quelle di negozi e supermercati, 70mila potrebbero cessare definitivamente quest'anno.… - LauraCarrese : ??Online affossa le vendite, 70mila negozi a rischio quest'anno - Economia - ANSA - RaiNews : Nel primo bimestre evidenzia l'analisi, gli acquisti presso la grande distribuzione e le piccole superfici si sono… - CesareOrtis : Roma Via Nazionale 100 negozi chiuso su 160 (fallimenti, affitti impagati, #tasse impagate, #disoccupati....)meno m… - zazoomblog : Online affossa negozi 70mila a rischio questanno - #Online #affossa #negozi #70mila -

Ultime Notizie dalla rete : Online affossa

Agenzia ANSA

Le restrizioni per il Covid spingono le venditee affossano quelle di negozi e supermercati e questo, insieme alla crisi dei consumi innescata dalla pandemia, sta mettendo in grave difficoltà l'intero comparto del commercio al dettaglio. Lo ...Le restrizioni per il Covid spingono le venditee affossano quelle di negozi e supermercati. Questo fattore, insieme alla crisi dei consumi innescata dalla pandemia, sta mettendo in grave difficoltà l'intero comparto del commercio al ...Le restrizioni per il covid spingono le vendite online e affossano quelle di negozi e supermercati e questo, insieme alla crisi dei consumi innescata dalla pandemia, sta mettendo in grave difficoltà l ...Le restrizioni per il Covid spingono le vendite online e affossano quelle di negozi e supermercati e questo, insieme alla crisi dei consumi innescata dalla pandemia, sta mettendo in grave difficoltà l ...