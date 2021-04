Occhiuto Forza Italia | ' Riconosciamo serietà a Speranza | non voteremo la mozione di sfiducia'

Advertising

globalistIT : Così è detta meglio #Speranza #sfiducia #ForzaItalia - lukemandon : RT @AlbyPiero: Roberto #Occhiuto, parlamentare di @forza_italia, ha votato a favore del rifinanziamento della #SedicenteGuardiaCostieraLibi… - globalistIT : Le dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia alla Camera' - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Io trovo la posizione di De Luca un po' fuori dal tempo che stiamo vivendo. È fondamentale vaccinare in modo prioritari… - ultimenotizie : 'Io trovo la posizione di De Luca un po' fuori dal tempo che stiamo vivendo. È fondamentale vaccinare in modo prior… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhiuto Forza

Lo ha detto Roberto, capogruppo diItalia alla Camera dei deputati, intervenendo ad ''Agenda'', su SkyTg24. outstream ''Non voteremo la mozione di sfiducia a Speranza, perché è un ...Lo ha detto Roberto, capogruppo diItalia alla Camera dei deputati, intervenendo ad 'Agenda', su SkyTg24. "In questo momento con il Pd siamo alleati in un governo di unità nazionale, ...Il capogruppo alla Camera dei deputati: "Qualche volta gli dobbiamo ricordare che il tempo del Conte bis è finito e che questo governo, guidato da Draghi, deve segnare un cambio di passo" ...Maurizio Gasparri è un fiume in piena quando sente il nome di Roberto Speranza, discusso ministro della Salute a cui è stata ribadita ...