Occhio all’Isola | cosa succede sull’Isola dei Famosi 2021?

cosa succede sull'Isola dei Famosi 2021? cosa sta succedendo sull'Isola dei Famosi 2021? Questa edizione è ricca di inconvenienti o meglio è ricca di infortuni! I concorrenti del reality solitamente vengono esclusi dal gioco tramite televoto ma in questo caso si auto eliminano da soli. Da Roberto Ciufoli con la spalla fino all'Occhio di Elisa Isoardi. Ma cosa è successo? L'Isola dei Famosi o l'Isola degli Iellati? cosa si inventeranno ora all'Isola dei Famosi 2021? Nell'ultima puntata andata in onda giovedì 15 aprile su canale5 è stato confermato l'abbandono del reality da parte di Brando Giorgi per problemi agli occhi. Successivamente anche Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare l'Isola dei Famosi per un ...

