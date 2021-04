Obbligatorietà dell’azione penale e separazione delle carriere: ora rileggiamo Falcone (Di domenica 18 aprile 2021) Forse il caso Palamara inizia a determinare riflessioni concrete, anche se non produce ancora decisioni. Ma non c’è più tempo: occorrono riforme di sistema, prima che “il sistema” faccia sprofondare la nostra giustizia penale e con essa la stessa democrazia Forse il caso Palamara inizia a determinare riflessioni concrete, anche se non produce ancora decisioni conseguenti. Qualche giorno fa, su Il Fatto Quotidiano, Henry John Woodcock, pubblico ministero assai noto e talvolta discusso, ha posto due temi seri sul tappeto: la questione dell’Obbligatorietà dell’azione penale e quella della separazione delle carriere, nell’ottica della crisi di credibilità della magistratura alla luce di quello che lui stesso ha definito il “terremoto Palamara”. Si tratta di una ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) Forse il caso Palamara inizia a determinare riflessioni concrete, anche se non produce ancora decisioni. Ma non c’è più tempo: occorrono riforme di sistema, prima che “il sistema” faccia sprofondare la nostra giustiziae con essa la stessa democrazia Forse il caso Palamara inizia a determinare riflessioni concrete, anche se non produce ancora decisioni conseguenti. Qualche giorno fa, su Il Fatto Quotidiano, Henry John Woodcock, pubblico ministero assai noto e talvolta discusso, ha posto due temi seri sul tappeto: la questione dell’e quella della, nell’ottica della crisi di credibilità della magistratura alla luce di quello che lui stesso ha definito il “terremoto Palamara”. Si tratta di una ...

