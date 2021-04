Nuovo Consolato della Polonia a Bologna (Di domenica 18 aprile 2021) Alla fine del 2020, Pasquale Luigi Laurenzano è stato nominato Nuovo Console Onorario della Repubblica di Polonia a Bologna. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale gli ha concesso un exequatur – riporta la Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre. Sulla riapertura del Consolato Onorario di Polonia a Bologna con il Nuovo Console ha parlato Fausto Branchi, corrispondente del portale d’informazione dei polacchi in Italia “Nasz ?wiat” (https://naszswiat.it/aktualnosci/wlochy-pasquale-laurenzano-zostal-nominowany-nowym-konsulem-honorowym-rp-w-bolonii/). A breve sarà disponibile il sito www.ConsolatoPoloniaBologna.eu, dove potrete trovare tutte le informazioni ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Alla fine del 2020, Pasquale Luigi Laurenzano è stato nominatoConsole OnorarioRepubblica di. Il Ministro degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale gli ha concesso un exequatur – riporta la Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre. Sulla riapertura delOnorario dicon ilConsole ha parlato Fausto Branchi, corrispondente del portale d’informazione dei polacchi in Italia “Nasz ?wiat” (https://naszswiat.it/aktualnosci/wlochy-pasquale-laurenzano-zostal-nominowany-nowym-konsulem-honorowym-rp-w-bolonii/). A breve sarà disponibile il sito www..eu, dove potrete trovare tutte le informazioni ...

