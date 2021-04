Nuova vittima del Covid | Porto Sant' Elpidio piange Croia | ' Addio al Babbo Natale di San Filippo'

(Di domenica 18 aprile 2021)- Claudionon ce l'ha fatta. Il Coronavirus se l'è portato via a 65 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella città alla quale ha dato tutto se stesso in vita, ...

Advertising

_Carabinieri_ : Un nuovo dolore, una nuova vittima del Covid-19 tra le fila dell’Arma: il Luogotenente Carica Speciale Franco Gagli… - ladradi_vento : @88_otta @leonetermali Lei perde tempo a entrare nelle dirette in una nuova app rubando il posto a chi la ama davve… - montediprocida : Con grande dolore vi comunico che nella giornata di ieri, 17 aprile, abbiamo avuto un altro decesso - elena_paglia : L’Irlanda del Nord è la nuova vittima di Boris Johnson - ks7000 : RT @_Carabinieri_: Un nuovo dolore, una nuova vittima del Covid-19 tra le fila dell’Arma: il Luogotenente Carica Speciale Franco Gagliardo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova vittima

Grandangolo Agrigento

PORTO SANT'ELPIDIO - Claudio Croia non ce l'ha fatta. Il Coronavirus se l'è portato via a 65 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella città alla quale ha dato tutto se stesso in vita, ......attraverso azioni "utili" alla, sia essa una persona fisica, una collettività più o meno estesa di persone o la comunità in senso lato. Si tratta, dice la Garante, di una prospettiva...Covid, in Italia ancora 251 vittime. I dimessi/guariti sono 3.248.593 con un incremento di 13.134 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lom ...(ANSA) - PALERMO, 18 APR - La decisione dei familiari di una donna di 80 anni, vittima di una emorragia cerebrale inoperabile, permette di dare nuove speranze a pazienti in attesa del trapianto. La ...