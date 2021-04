Nudes | la serie su revenge porn tutta italiana | dove guardarla

(Di domenica 18 aprile 2021) Sta per arrivare “”. La nuova fictionsarà incentrata sulla tematica deled è la prima volta per unatv Prenderà il via il 20… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Tre storie di teenager che si ritrovano a fare i conti con la divulgazione online delle proprie immagini private. Tre esistenze diverse accomunate dallo stesso dramma., una nuovaitaliana disponibile dal 20 aprile in esclusiva su RaiPlay , racconterà in modo onesto e con sguardo realistico e moderno il revenge porn , un tema di cui si parla ancora ...Di recente l'abbiamo vista in film come Il Regno di Francesco Fanuele e in Cosa sarà di Francesco Bruni,dal 20 aprile la troveremo nella squadra di(Raiplay),diretta da Laura Luchetti ...Tutti gli episodi della serie diretta da Laura Luchetti, con protagonisti Nicolas Maupas, Fotinì Peluso e Anna Agio, saranno disponibili in streaming dal 20 aprile.Arriva su RaiPlay “Nudes“, il remake italiano in dieci episodi della fiction norvegese. Storie di adolescenti tra vittime e carnefici ...