Notte di tensione a San Didero: nuove proteste No Tav contro la realizzazione dell'autoporto (Di domenica 18 aprile 2021) Neanche il tempo di archiviare la chiusura dell'autostrada Torino - Bardonecchia, nella sera di ieri, sabato 17 aprile 2021, dopo il raid No Tav a margine della marcia pacifica anti autoporto di San ... Leggi su torinotoday (Di domenica 18 aprile 2021) Neanche il tempo di archiviare la chiusura'autostrada Torino - Bardonecchia, nella sera di ieri, sabato 17 aprile 2021, dopo il raid No Tav a marginea marcia pacifica antidi San ...

Advertising

petergomezblog : No Tav, notte di tensione in Val Susa per l’avvio dei lavori del nuovo autoporto. Polizia sgombera presidio degli a… - infoitinterno : Notte di tensione a San Didero: nuove proteste No Tav contro la realizzazione dell'autoporto - avadesordre : #AdessoInTv SkyDrama #LaNotteBravaDelSoldatoJonathan capolavoro dimenticato di di Don Siegel, un horror d'atmosfera… - Miti_Vigliero : RT @TgrRaiPiemonte: Un'altra notte di tensione in #Valsusa. Intorno all’1.30 una trentina di #notav hanno lanciato bombe carta e pietre con… - TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: Un'altra notte di tensione in #Valsusa. Intorno all’1.30 una trentina di #notav hanno lanciato bombe carta e pietre con… -