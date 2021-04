Nota congiunta Uefa e tutte le federazioni | “Chi parteciperà alla Superlega verrà eliminato da tutte le competizioni”

(Di domenica 18 aprile 2021) “L’, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Royal Spanish Football Federation (RFEF) e LaLiga, la FIGC e la Lega Serie A hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero annunciare la creazione di una cosiddettachiusa. Se ciò dovesse accadere, vogliamo ribadire che noi resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo progetto cinico, che si fonda sull’interesse personale di alcuni club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà“. Inizia così ladellacon lecontinentali che ribadisce il giudizio nei confronti di una possibile. “Prenderemo in considerazionele misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia ...

Comunicato durissimo ed eccezionale da parte della Uefa, alla luce delle recenti indiscrezioni circa la volontà sempre più forte da parte dei principali club d'Europa di dare vita ...