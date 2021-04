Nonostante le stragi il Texas (trumpiano) vuole libertà totale per le armi (Di domenica 18 aprile 2021) L'annosa questione della libertà di acquisto delle armi negli Usa si è riproposta puntalmente anche con il presidente Biden che ne vorrebbe una limitazione. Ma mentre nell'America in cui si sono ... Leggi su globalist (Di domenica 18 aprile 2021) L'annosa questione delladi acquisto dellenegli Usa si è riproposta puntalmente anche con il presidente Biden che ne vorrebbe una limitazione. Ma mentre nell'America in cui si sono ...

Advertising

MrEfis79 : Barenghi ha fatto un po' di confusione. La tipologia di arma più gettonata per le stragi di massa negli Usa è il f… - CioppaLeonardo : @simonasiri In Usa c'è un razzismo esagerato. Nonostante non è ancora una nazione,poca storia e troppe armi(sono un… - _Yoon_gia : @velixbaby @youneedtobeyou_ @promptoargentvm Perché gli è stato detto che non possono utilizzare mafia come idea di… - Lucidaentropia : @Agenzia_Italia Mentre autostrade è riuscita ad evadere il fisco, eludere la manutenzione, produrre 100 morti in 3… -