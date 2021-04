“Non è possibile”. Amici 20, tutti a bocca aperta. La figlia della vip, 10 anni, balla e incanta. Stefano De Martino commosso scoppia in lacrime (Di domenica 18 aprile 2021) Puntata ricca di colpi di scena l’ultima di Amici 20. Il talent show di Maria De Filippi riesce ogni volta a sorprendere non solo per le performance degli allievi. I diversi punti di vista tra gli insegnanti che si trasformano spesso e volentieri in battibecchi o veri e propire discussioni donano un bel po’ di pepe al programma. E poi le eliminazioni: nella puntata di sabato 17 aprile è stata la volta di Martina Miliddi. La ballerina, lo ricorderete, era entrata in rotta di collisione con Alessandra Celentano e dopo il guanto di sfida rifiutato era entrata in crisi. Ora dovrà fare le valige e tornare alla vita ‘reale’, smaltendo il più in fretta possibile la delusione e facendosi forza su quanto di buono fatto vedere. Ma tra i momenti più emozionanti non si può non si citare quanto è avvenuto con un ospite d’eccezione.



