nomakeupmovement la conduttrice tv italiana si mostra senza trucco

Leggi su howtodofor

(Di domenica 18 aprile 2021) Sono davvero tantissime le dive che seguono il trend del, diventato un tormentone grazie ad Alicia Keys. Come Gwyneth Paltrow, che ha fatto da tempo del vivere naturale un trend e sitranquillamente in selfiedove i (pochi) segni del tempo si vedono tutti: un po’ di borse sotto gli occhi, la pelle meno trasparente e liscia. E ancora Adele e Sofia Vergara, Cindy Crawford e Cameron Diaz, Michelle Hunziker e Charlize Theron. Tutte hanno deciso di affrancarsi dalla dittatura dell’essere belle e perfette a tutti i costi e si sonotemake up. Insomma, il no make up movement sta guadagnando molte seguaci nello showbiz, tanto che Instagram pullula di autoscatti delle vip cheno le proprie occhiaie e altre ...