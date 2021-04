No Tav | si riaccende la protesta | In Val Susa | sassi e razzi contro la polizia

(Di domenica 18 aprile 2021) Attacco No - Tav al cantiere del nuovo autoporto di San Didero, in Valle di. Un centinaio di manifestanti, ieri sera, ha lanciato dalla ferroviae altri oggetti contundentile ...

Advertising

LaVoceRedazione : Tav: il cantiere autoporto riaccende scontri in #ValSusa #notav -

Ultime Notizie dalla rete : Tav riaccende

LaPresse

Si riaccende la tensione in Val Susa. Nella notte tra lunedì e martedì ci sono state tensioni tra le forze dell'ordine e i manifestanti No Tav. Il terreno ...Partiti da Bruzolo e Borgone Susa, i manifestanti si sono ritrovati circa in 200 nei pressi del cantiere, dove sono stati respinti dalle cariche della polizia Nella notte tra lunedì e martedì ci sono ...