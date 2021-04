No Tav, migliaia in marcia in Val Susa contro il nuovo autoporto: “Fermate quest’opera climaticida”. Bloccata l’autostrada (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo lo sgombero del presidio di lunedì, nel pomeriggio di sabato 17 aprile migliaia di persone hanno marciato per le strade della bassa Val di Susa per dire no alla costruzione del nuovo autoporto. “Il messaggio al governo e al neo ministero alla transizione ecologica è che devono fermare quest’opera climaticida” spiega Guido, un militante No Tav mentre il corteo sfila al lato della ferrovia. Accanto a lui c’è Maria che dal 2005 annota sulla sua bandiera le date di tutte le manifestazioni a cui ha partecipato. “C’eravamo, ci siamo e ci saremo sempre” avverte mentre guarda sfilare la marcia. Il corteo prosegue costeggiando la statale controllato a vista da un ingente spiegamento di forze dell’ordine che presidiano l’area del cantiere. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo lo sgombero del presidio di lunedì, nel pomeriggio di sabato 17 apriledi persone hannoto per le strade della bassa Val diper dire no alla costruzione del. “Il messaggio al governo e al neo ministero alla transizione ecologica è che devono fermare” spiega Guido, un militante No Tav mentre il corteo sfila al lato della ferrovia. Accanto a lui c’è Maria che dal 2005 annota sulla sua bandiera le date di tutte le manifestazioni a cui ha partecipato. “C’eravamo, ci siamo e ci saremo sempre” avverte mentre guarda sfilare la. Il corteo prosegue costeggiando la statalellato a vista da un ingente spiegamento di forze dell’ordine che presidiano l’area del cantiere. ...

Advertising

ilfattovideo : No Tav, migliaia in marcia in Val Susa contro il nuovo autoporto: “Fermate quest’opera climaticida”. Bloccata l’aut… -