No Tav, cavo d'acciaio in autostrada: l'ultima follia per bloccare l'A32 (Di domenica 18 aprile 2021) I No Tav tornano a protestare in val di Susa e bloccano l'autostrada. Un gruppo di una trentina di persone si è staccato dal corteo organizzato ieri in Val di Susa, quando era ormai... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 aprile 2021) I No Tav tornano a protestare in val di Susa e bloccano l'. Un gruppo di una trentina di persone si è staccato dal corteo organizzato ieri in Val di Susa, quando era ormai...

Advertising

antoninobill : No Tav, si staccano dal corteo e bloccano autostrada del Frejus con un cavo d’acciaio - angiuoniluigi : RT @Corriere: No Tav bloccano la A32 con tronchi e cavo d’acciao. Poi attacco al cantiere Venerdì... - GiancarloGarci6 : RT @dukana2: #NoTav, si staccano dal corteo e bloccano autostrada del #Frejus con un cavo d’acciaio - ?? - MichelottiMarco : RT @laltrodiego: Pazzesco! I #NoTav hanno issato un cavo di acciaio ad altezza uomo sull'autostrada del Frejus. Mi raccomando non parlaten… - RediStefano : RT @laltrodiego: Pazzesco! I #NoTav hanno issato un cavo di acciaio ad altezza uomo sull'autostrada del Frejus. Mi raccomando non parlaten… -