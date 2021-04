(Di domenica 18 aprile 2021) Rimonta da favola per il Toro: contro la Roma è 3 - 1. I granata salgono a quota 30 punti, cinque lunghezze sul Cagliari terzultimo e con una partita in meno ( la classifica ). "Sono felice per i mie ...

Nicola: 'Ho visto entusiasmo: prestazione eccellente': Il tec… - Vittoria #Toro, parla #Nicola: 'Ho visto il giusto entusiasmo. Contro la #Roma volevamo vincere' #TorinoRoma - La #Roma paga l'#EuropaLeague, il #Toro mostra un cuore già visto con Davide #Nicola: tutti gli spunti del match

"Sono felice per i mie ragazzi, sono riusciti in tutto ciò su cui stiamo lavorando - le parole di Davidenel post partita - . La prestazione è stata eccellente. Mi è piaciuta la squadra per ......passo avanti verso una salvezza che ancora una volta avrebbe come grande protagonista Davide. Pure abbiamoche in questa parte della classifica il distacchi tra le big sono minimi e basta ...La squadra di Nicola, sotto dopo 3' per un gol di Borja Mayoral, ribalta tutto nella ripresa. Nel finale capitolini in dieci per l'espulsione di Diawara ...Non si è fatta attendere la replica dell’influencer romana, visto che ha lanciato una frecciata a Nicola Vivarelli pronuciando le testuali parole sui social: “Ma perchè c’erano dubbi?”. Uomini e Donne ...