Nets | allarme Durant | nuovo infortunio alla coscia sinistra in Nets - Heat

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nets allarme

La Gazzetta dello Sport

...un campanello d'per i texani che sono in ottava posizione, ultima utile per accedere alla fase finale del torneo. Al vertice della Eastern Conference continua il duello a distanza frae ......un campanello d'per i texani che sono in ottava posizione, ultima utile per accedere alla fase finale del torneo. Al vertice della Eastern Conference continua il duello a distanza frae ...Danilo Gallinari show nella notte italiana di Nba. Il Gallo ha deciso con un tripla a pochi secondi dal termine la sfida tra i suoi Hawks e i San Antonio Spurs, giocata sul parquet degli ...Senza James Harden, infortunatosi mercoledì sera ad una coscia, e Kevin Durant, i Nets hanno travolto gli avversari nel primo ... e suona invece come un campanello d’allarme per i texani che sono in ...