Nel ‘700 si chiude il lungo periodo delle pestilenze con quella | feroce | di Marsiglia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 aprile 2021) Nel 1679 Vienna fu colpita da unaultime grandi epidemie di peste in Europa. Si stima che quasi 80mila viennesi siano morti, vittime della peste bubbonica, che dilagava tra orde di ratti e cumuli di rifiuti puzzolenti. Come molte altri centri economici dell’epoca, la capitale del Sacro Romano Impero era sovraffollata e non disponeva di fognature decenti. Non c’è da stupirsi che l’imperatore Leopoldo volesse scapparne. Ma prima di fuggire dai palazzi più signorili degli Asburgo, promise di erigere un monumento alla misericordia di Dio se solo la peste se ne fosse andata e gli avesse concesso di tornare nella sua capitale. Fu così completata, in quindici anni, unapiù belle opere del barocco viennese: la Colonna della peste, eretta sul Graben, nel cuore della città. La peste passò dopo circa un anno dal suo inizio, ma fu presto seguita ...