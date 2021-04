Ne La Compagnia del Cigno 2 il passato bussa alla porta di Marioni: anticipazioni 18 e 25 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) La Compagnia del Cigno 2 torna in onda questa sera pronta a mettere alle strette il maestro interpretato da Alessio Boni. Questi nuovi episodi stanno mettendo a dura prova il protagonista ma anche i suoi ragazzi che dovranno districarsi tra i problemi della vita adulta, la musica e i loro sentimenti. Sullo sfondo rimane il passato che bussa alla porta di Marioni lasciandolo dubbioso e, se vogliamo, anche un po’ impaurito. Ma cosa succederà ancora e perché il nuovo arrivato continua a girare il dietro nella piaga della vita del maestro? Le anticipazioni del 25 aprile de La Compagnia del Cigno 2 Le anticipazioni de La Compagnia del Cigno 2 in onda ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Ladel2 torna in onda questa sera pronta a mettere alle strette il maestro interpretato da Alessio Boni. Questi nuovi episodi stanno mettendo a dura prova il protagonista ma anche i suoi ragazzi che dovranno districarsi tra i problemi della vita adulta, la musica e i loro sentimenti. Sullo sfondo rimane ilchedilasciandolo dubbioso e, se vogliamo, anche un po’ impaurito. Ma cosa succederà ancora e perché il nuovo arrivato continua a girare il dietro nella piaga della vita del maestro? Ledel 25de Ladel2 Lede Ladel2 in onda ...

