“Navalny sta morendo”, l’appello di 70 artisti e premi Nobel a Putin: “Gli dia le cure di cui ha bisogno” (Di domenica 18 aprile 2021) “Ci appelliamo a lei signor presidente affinché Navalny riceva immediatamente attenzione medica adeguata e le cure urgenti di cui ha bisogno e alle quali ha diritto come tutti i cittadini russi”. Settanta artisti, scrittori e attori, fra cui i premi Nobel per la Letteratura Svetlana Alexievitch e Salman Rushdie, hanno pubblicato un appello a Vladimir Putin affinché vengano prestate cure mediche urgenti all’oppositore che dal 31 marzo è in sciopero della fame in prigione. Ieri la notizia diffusa dalla sua portavoce sulle gravi condizioni di salute in cui versa ha fatto il giro del mondo e l’appello dei 70 intellettuali – tra i quali ci sono anche J.M. Coetzee, Jude Law, Vanessa Redgrave, J.K. Rowling, Arundhati Roy – vuole scuotere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) “Ci appelliamo a lei signor presidente affinchériceva immediatamente attenzione medica adeguata e leurgenti di cui hae alle quali ha diritto come tutti i cittadini russi”. Settanta, scrittori e attori, fra cui iper la Letteratura Svetlana Alexievitch e Salman Rushdie, hanno pubblicato un appello a Vladimiraffinché vengano prestatemediche urgenti all’oppositore che dal 31 marzo è in sciopero della fame in prigione. Ieri la notizia diffusa dalla sua portavoce sulle gravi condizioni di salute in cui versa ha fatto il giro del mondo edei 70 intellettuali – tra i quali ci sono anche J.M. Coetzee, Jude Law, Vanessa Redgrave, J.K. Rowling, Arundhati Roy – vuole scuotere il ...

