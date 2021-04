«Navalny sta morendo», l’allarme della portavoce che scuote Biden (e non solo) (Di domenica 18 aprile 2021) «Alexei Navalny sta morendo. Nelle sue condizioni, potrebbe essere questione di giorni». Dalla prigione russa di Pokrov, dove il blogger oppositore di Vladimir Putin è in sciopero della fame dal 31 marzo per protestare contro le pessime condizioni di detenzione, trapelano inquietanti indiscrezioni firmate dalla sua portavoce, Kyra Yarmysh. «Gli avvocati nel weekend non riescono a raggiungerlo e nessuno sa quel che succederà lunedì». Leggi su vanityfair (Di domenica 18 aprile 2021) «Alexei Navalny sta morendo. Nelle sue condizioni, potrebbe essere questione di giorni». Dalla prigione russa di Pokrov, dove il blogger oppositore di Vladimir Putin è in sciopero della fame dal 31 marzo per protestare contro le pessime condizioni di detenzione, trapelano inquietanti indiscrezioni firmate dalla sua portavoce, Kyra Yarmysh. «Gli avvocati nel weekend non riescono a raggiungerlo e nessuno sa quel che succederà lunedì».

