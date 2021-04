'Navalny sta morendo, è questioni di giorni', l'allarme dei medici. Biden solidale (Di domenica 18 aprile 2021) L'oppositore russo dal 31 marzo fa lo sciopero della fame in carcere per chiedere un trattamento medico ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 aprile 2021) L'oppositore russo dal 31 marzo fa lo sciopero della fame in carcere per chiedere un trattamento medico ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Alexey sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni', lo scrive su Twitter la portavoce di Navaln… - Corriere : «Navalny sta morendo, ormai è questione di giorni»: l’annuncio della sua portavoce - NicolaMorra63 : Sui #DirittiUmani non si transige. Potrà piacere la #Russia di #Putin oppure no, quanto sta avvenendo a #Navalny è… - cappelIaiomatto : 'Alexey sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni', lo scrive su Twitter la portavoce di Navaln… - paolodune : Non mi intendo di questioni estere... ??ma come mai nessuno sta proponendo di dare la cittadinanza a #Navalny? -