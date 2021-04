«Navalny sta morendo, è questione di giorni». L’allarme della portavoce (Di domenica 18 aprile 2021) «Alexei Navalny sta morendo. Nelle sue condizioni, è questione di giorni». A lanciare L’allarme è la portavoce dell’oppositore russo, Kira Yarmysh. Mentre un gruppo di quattro medici – fra cui quello personale di Navalny, Anastasia Vasilyeva, e un cardiologo – sottolineano che rischia un arresto cardiaco «in qualunque momento» e chiedono di poterlo vedere in carcere. Il punto, spiegano, è che il potassio nel sangue ha raggiunto «livelli critici», il che implica funzioni renali compromesse, sia che «problemi di ritmo cardiaco potrebbero avvenire in qualunque momento». Poche ore prima dell’appello Navalny, che è in sciopero della fame dal 31 marzo, aveva raccontato su Instagram di essere stato minacciato dal personale ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) «Alexeista. Nelle sue condizioni, èdi». A lanciareè ladell’oppositore russo, Kira Yarmysh. Mentre un gruppo di quattro medici – fra cui quello personale di, Anastasia Vasilyeva, e un cardiologo – sottolineano che rischia un arresto cardiaco «in qualunque momento» e chiedono di poterlo vedere in carcere. Il punto, spiegano, è che il potassio nel sangue ha raggiunto «livelli critici», il che implica funzioni renali compromesse, sia che «problemi di ritmo cardiaco potrebbero avvenire in qualunque momento». Poche ore prima dell’appello, che è in scioperofame dal 31 marzo, aveva raccontato su Instagram di essere stato minacciato dal personale ...

