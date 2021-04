Navalny sta male, Ue e Usa avvisano Mosca: "Se muore, ci saranno conseguenze" (Di domenica 18 aprile 2021) Proteste per Alexei Navalny in tutta la Russia il 21 aprile. Mentre peggiorano le condizioni di salute dell’oppositore russo, attualmente detenuto in una colonia penale a 100 chilometri da Mosca e in sciopero della fame dal 31 marzo, i collaboratori hanno chiesto di riempire le piazze, da San Pietroburgo a Mosca, proprio mercoledì, lo stesso giorno in cui è atteso il discorso annuale di Vladimir Putin all’Assemblea federale. “Non si tratta solo della libertà di Navalny ma della sua vita”, ha detto Leonid Volkov, suo stretto collaboratore, per spiegare lo scarso preavviso nel convocare le manifestazioni. “Consentite a un medico di vedere mio padre”, è l’appello lanciato dalla figlia di Navalny su Twitter. Appello che giunge dopo l’allarme per il peggioramento di Navalny lanciato sabato ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 aprile 2021) Proteste per Alexeiin tutta la Russia il 21 aprile. Mentre peggiorano le condizioni di salute dell’oppositore russo, attualmente detenuto in una colonia penale a 100 chilometri dae in sciopero della fame dal 31 marzo, i collaboratori hanno chiesto di riempire le piazze, da San Pietroburgo a, proprio mercoledì, lo stesso giorno in cui è atteso il discorso annuale di Vladimir Putin all’Assemblea federale. “Non si tratta solo della libertà dima della sua vita”, ha detto Leonid Volkov, suo stretto collaboratore, per spiegare lo scarso preavviso nel convocare le manifestazioni. “Consentite a un medico di vedere mio padre”, è l’appello lanciato dalla figlia disu Twitter. Appello che giunge dopo l’allarme per il peggioramento dilanciato sabato ...

robertosaviano : #Navalny sta male, è in sciopero della fame dal 30 marzo. Se non riceve immediatamente le cure di cui ha bisogno po… - Agenzia_Ansa : 'Alexey sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni', lo scrive su Twitter la portavoce di Navaln… - Corriere : «Navalny sta morendo, ormai è questione di giorni»: l’annuncio della sua portavoce - arenoldi : RT @bravimabasta: Putin sta ammazzando Navalny sotto i nostri occhi e tutto va bene. #18aprile - Carmela_oltre : RT @mariobianchi18: Per i sovranisti quello è il regno della democrazia. -