giornaleradiofm : Navalny: sostenitori convocano proteste per il 21 aprile: (ANSA) - MOSCA, 18 APR - I sostenitori di Alexei Navalny… - blackbart6996 : Lo sciopero della fame di #Navalny ricorda quello drammatico di molti sostenitori dell'IRA o di alcuni della RAF ne… -

di Alexeihanno convocato proteste in tutta la Russia per mercoledì prossimo, il 21, subito dopo il discorso alla nazione di Vladimir Putin. "E' tempo di agire, qui non si tratta ...Gli alleati dihanno detto che avrebbero fissato una data per la protesta una volta che 500.000si fossero registrati su un sito web. A partire da sabato, più di 440.000 persone ...I sostenitori di Alexei Navalny hanno convocato proteste in tutta la Russia per mercoledì prossimo, il 21, subito dopo il discorso alla nazione di Vladimir Putin. (ANSA) ...La figlia dell'oppositore russo Alexei Navalny ha rivolto un appello su Twitter per farlo visitare da un medico. "Consentite a un medico di fargli visitare mio papà", ha scritto la 20enne Dasha Navaln ...